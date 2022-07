La ricerca di Raffaele, scomparso a Torrecuso: auto ritrovata a Campitello Matese (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata ritrovata in una baita a Campitello Matese la macchina di Raffaele Botticella, l’uomo di Torrecuso di cui da ieri mattina i familiari non hanno più notizie (leggi qui). L’uomo, ricordiamolo, era uscito a bordo della sua auto, una Volkswagen Polo (in foto). Proseguono, ovviamente, le ricerche. Allertate le squadre del soccorso alpino oltre che la protezione civile di Torrecuso e Bojano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statain una baita ala macchina diBotticella, l’uomo didi cui da ieri mattina i familiari non hanno più notizie (leggi qui). L’uomo, ricordiamolo, era uscito a bordo della sua, una Volkswagen Polo (in foto). Proseguono, ovviamente, le ricerche. Allertate le squadre del soccorso alpino oltre che la protezione civile die Bojano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

