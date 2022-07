Il Papa bacchetta i cattolici: “Basta indifferenza, bisogna avere compassione di chi soffre” (Di domenica 10 luglio 2022) Città del Vaticano – “Il Vangelo ci educa a vedere: guida ognuno di noi a comprendere rettamente la realtà, superando giorno dopo giorno preconcetti e dogmatismi. Tanti credenti si rifugiano nei dogmatismi per difendersi dalla realtà. E poi ci insegna a seguire Gesù, perché seguire Gesù ci insegna ad avere compassione: ad accorgerci degli altri, soprattutto di chi soffre, di chi ha più bisogno. E di intervenire come il Samaritano: non andare oltre, ma fermarsi”. Affacciato su un’infocata piazza San Pietro, gremita da centinaia di pellegrini provenienti da Roma e da ogni parte del mondo, Papa Francesco bacchetta i cattolici, che, come i protagonisti della parabola del buon Samaritano (cfr Lc 10,25-37), odierna pagina del Vangelo, voltano lo sguardo davanti alla sofferenza del mondo. Un ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 10 luglio 2022) Città del Vaticano – “Il Vangelo ci educa a vedere: guida ognuno di noi a comprendere rettamente la realtà, superando giorno dopo giorno preconcetti e dogmatismi. Tanti credenti si rifugiano nei dogmatismi per difendersi dalla realtà. E poi ci insegna a seguire Gesù, perché seguire Gesù ci insegna ad: ad accorgerci degli altri, soprattutto di chi, di chi ha più bisogno. E di intervenire come il Samaritano: non andare oltre, ma fermarsi”. Affacciato su un’infocata piazza San Pietro, gremita da centinaia di pellegrini provenienti da Roma e da ogni parte del mondo,Francesco, che, come i protagonisti della parabola del buon Samaritano (cfr Lc 10,25-37), odierna pagina del Vangelo, voltano lo sguardo davanti alla sofferenza del mondo. Un ...

