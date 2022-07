Highlights Djokovic-Kyrgios 4-6 6-3 6-4 7-6, finale Wimbledon 2022 (VIDEO) (Di domenica 10 luglio 2022) Gli Highlights della finale di Wimbledon 2022 tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios, vinta dal serbo con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6(3). Il serbo rimonta un set di svantaggio all’australiano e si impone in 3 ore e 1 minuto di gioco, aggiudicandosi il settimo trofeo ai Championships e lo Slam numero 21, a una sola lunghezza di ritardo dal primatista Rafael Nadal. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Glidelladitra Novake Nick, vinta dal serbo con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6(3). Il serbo rimonta un set di svantaggio all’australiano e si impone in 3 ore e 1 minuto di gioco, aggiudicandosi il settimo trofeo ai Championships e lo Slam numero 21, a una sola lunghezza di ritardo dal primatista Rafael Nadal. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Gli highlights di #Djokovic vs #Kyrgios, la finale di #Wimbledon - USartorotti : Arthur Ashe v Jimmy Connors: Wimbledon Final 1975 (Extended Highlights) - Eurosport_IT : Jannik ci fa sognare per due set, poi Djokovic sale in cattedra e si prende la semifinale di Wimbledon ???? Gli high… - ky_gaard : Vicino di casa è fuori e sta guardando a tutto volume gli highlights di Sinner-Djokovic e nulla soffro - PicchiEnrico : Djokovic, un campione, batte Sinner (che lo diventerà presto) a Wimbledon, chapeau per tutti e due. Forse Sinner su… -