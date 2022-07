Giovinco: «Con la Sampdoria non è andata bene, ho una grande rammarico…» (Di domenica 10 luglio 2022) L’attaccante italiano Giovinco ha parlato della sfortunata parentesi con la maglia della Sampdoria L’attaccante italiano Sebastian Giovinco, ai microfoni di Gazzetta.it, ha parlato dei suoi ultimi sfortunati sei mesi con la maglia della Sampdoria. Sampdoria – «Con la Sampdoria non è andata bene e mi dispiace tanto. Mi sono fatto male, poi per provare a recuperare un po’ prima ho forzato ed ho aggravato la situazione. Purtroppo venivo da 7 mesi di inattività, speravo di poter tornare al massimo della condizione fisica ma non ci sono riuscito. Questo è il mio più grande rammarico, mi sarebbe piaciuto poterla giocare in un altro modo. Ad oggi non ho sentito nessun’altra squadra, vediamo cosa accadrà. Ora voglio solo tornare in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) L’attaccante italianoha parlato della sfortunata parentesi con la maglia dellaL’attaccante italiano Sebastian, ai microfoni di Gazzetta.it, ha parlato dei suoi ultimi sfortunati sei mesi con la maglia della– «Con lanon èe mi dispiace tanto. Mi sono fatto male, poi per provare a recuperare un po’ prima ho forzato ed ho aggravato la situazione. Purtroppo venivo da 7 mesi di inattività, speravo di poter tornare al massimo della condizione fisica ma non ci sono riuscito. Questo è il mio piùrammarico, mi sarebbe piaciuto poterla giocare in un altro modo. Ad oggi non ho sentito nessun’altra squadra, vediamo cosa accadrà. Ora voglio solo tornare in ...

Pubblicità

sportli26181512 : Giovinco: 'Samp, che rammarico. Ecco cosa non ha funzionato. Sul futuro...': Non è andata come avrebbe voluto la su… - Robinruk1 : @torrisone @GianScudieri Il Giovinco della formula 1. Ogni anno con dichiarazioni ridicole. Umiliato più volte da alonso - Gimax38 : @Skysurfer72 Visto che, secondo i mercatari, siamo con le pezze al culo, ora siamo sul ritorno di Giovinco. - lindigesto_ : Sostituire Giovinco con Bernardeschi e Insigne. - zegalanga : @StopThatTotti mia prima all'olimpico: gol tonetto (evento storico), pareggia giovinco, poi espulso perrotta, 2-1 d… -