F1 | Gp Austria | Leclerc torna alla vittoria Il monegasco tiene dietro Verstappen anche con un guasto all’acceleratore

(Di domenica 10 luglio 2022) Tre sorpassi ai danni di Max. Un passo gara dominante. E poi la magia nel finale, quando unrischiava di compromettere tutto. Solo una prestazione incredibile di Charlespoteva regalareFerrari lanel Gp d’, 19 anni dopo l’ultima volta con Michael Schumacher. Questa volta, va sottolineato, la Rossa è stata perfetta nella strategia ai box e ha consegnato ai due piloti la monoposto migliori. È emerso però l’altro tallone d’Achille della scuderia di Maranello in questa stagione: l’affidabilità. La Ferrari poteva ambiredoppietta, anzi era ormai cosa fatta: ilal motore di Carlos Sainz proprio mentre attaccava la Red Bull diha rovinato ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - Corriere : Gp Austria, Leclerc e Sainz saranno liberi di lottare anche oggi? Cosa può succedere - SkySportF1 : ?? LECLERC LEADER DELLA GARA ?? Verstappen cambia strategia (?? 18/71) LIVE ? - MercRF : RT @CB_Ignoranza: In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’Austria… - SalvatoreTrica2 : RT @H_mysunshinee: Problemi al pedale E CHARLES dell'acceleratore VINCE IL GP di leclerc D'… -

... che si corre sulla pista di Spielberg, undicesima prova del Mondiale F1 2022, viene vinto da un super Charles, che 19 anni dopo Michael Schumacher porta la Ferrari a vincere in. ...SPIELBERG - La vittoria dell'undicesima tappa del mondiale di , il Gp d', va ad un eroico Charles. Il pilota della Ferrari torna al successo e lo fa sul tracciato di Spielberg in una splendida gara, piena di sorpassi. Il monegasco si aggiudica il duello con ...Grande vittoria di Leclerc in condizioni disperate, secondo Verstappen a 1"5 e terzo Hamilton che si prende un altro podio con la Mercedes. A seguire Russell Ocon Schumacher splendido sesto, ...F1, risultati e classifica GP Austria Spielberg 2022: ordine di arrivo, miracolo Leclerc nonostante i problemi, Verstappen secondo ...