F1 Gp Austria 2022, Leclerc vince con la Ferrari e Verstappen secondo (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Charles Leclerc vince il Gp d'Austria al volante della Ferrari, trionfando a Zeltweg nell'undicesimo Gp del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota monegasco precede la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader iridato. Terzo posto per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Carlos Sainz, al volante dell'altra Ferrari, si ritira per un cedimento del motore mentre è in lotta per il podio. LA GARA – Leclerc in avvio rimane incollato alla Red Bull del campione del mondo, scattato dalla pole position. Nel 12esimo giro il Ferrarista conquista la prima posizione e la mantiene fino alla 27esima tornata, quando effettua il pit-stop. Il monegasco continua a spingere con la rossa e nel 33esimo giro ...

