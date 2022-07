F1 | Charles Leclerc e Max Verstappen multati nel GP d’Austria! Cos’è successo | infrazione in Parco Chiuso con Hamilton

(Di domenica 10 luglio 2022)e Maxsono statial termine del GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi sul circuito di Spielberg. I due piloti, al pari di Lewis, hanno infatti infranto l’articolo 12.2.1 i) del Regolamento Sportivo Internazionale e i commissari di gara hanno deciso di multarli con una sanzione pecuniaria di 10.000 euro a testa. I tre atleti sono saliti sul podio, ma gli steward hanno ravvisato un’prima della cerimonia: i fisioterapisti dei tre atleti sono infatti entrati nelsenza permesso, violando la procedura che comprende anche la “prova bilancia”.ha vinto la gara davanti a Max, il monegasco della ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In casa della Red Bull, davanti a migliaia di tifosi orange di Verstappen, Charles Leclerc vince il gran premio d’A… - RealPiccinini : Quando si dice la corsa perfetta ?? Capolavoro di @Charles_Leclerc, capace di domare pure l’acceleratore bloccato… ??… - EnricoTurcato : Meraviglioso Charles #Leclerc. Vittoria dal valore doppio questa. E peccato per Sainz, perché oggi la Ferrari era d… - Maviaandrade : @Charles_Leclerc @yaslewiss Bravissimo Monegato!!?? Uniti possiamo farcela ! ANDIAMO??????? - sotirias : RT @KatiaVettorel2: Charles, è bellissimo vederti finalmente felice?? ti meriti questa vittoria??? #Formula1 #Leclerc #AustrianGP #Ferrari #… -

Una vittoria con il brivido per la Ferrari di. Grandissima gara del monegasco a Spielberg (Austria), sede dell'undicesimo round del Mondiale 2022 di F1, a precedere l'olandese Max Verstappen (Red Bull) e le due Mercedes dei ...su Ferrari ha vinto il GP d'Austria di F1 davanti alla Red Bull di Max Verstappen ed alla Mercedes di Lewis Hamilton. Dopo cinque gareè riuscito a tornare sul podio, con il ...Charles Leclerc e Max Verstappen sono stati multati al termine del GP d’Austria 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi sul circuito di Spielberg. I due piloti, al pari di Lewis Hamilton, ...SPIELBERG (Austria)- Epica vittoria di un grande e stoico Charles Leclerc, il monegasco riporta il Cavallino sul gradino più alto del podio in Austria dopo 19 anni dalla vittoria di Schumacher, con un ...