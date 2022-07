Edo De Laurentiis infiamma i tifosi a Dimaro | “Dybala al Napoli? Le vie del Signore sono infinite”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Edo De, figlio del numero uno delpartenopei parlando del colponel ritiro di. Tanti i temi trattati dal vice presidente azzurro, che si è soffermato anche sul futuro di Koulibaly e Mertens. Di seguito le sue parole: Koulibaly: “Arriva nei prossimi giorni. Gli abbiamo offerto 6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 5 anni, meglio di questo non so che dirvi. Perché non ha ancora accettato? Io non posso entrare nella testa di ogni singolo giocatore. Quello che gli abbiamo offerto non è poco, soprattutto dopo la pandemia. Koulibaly è un grande uomo e negli anni ha dimostrato di essere una grande persona, per noi confermarlo sia come giocatore che come dirigente è la cosa più ...