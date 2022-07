Dalla Francia – Luis Campos (PSG) interessato a Khephren Thuram (Nizza) (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 10:38:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Dopo Vitinha, il Paris potrebbe continuare il suo lavoro a centrocampo. Luis Campos, il nuovo direttore sportivo del club, avrebbe l’idea di portare in campo il giovane Khephren Thuram (21 anni). Per questo il PSG riuscirà a sedurre la speranza internazionale francese con l’aiuto di Christophe Galtier che lo ha affiancato per un anno a Nizza. All’Aiglons, Thuram è stato un uomo forte per Galtier con 36 partite di Ligue 1 giocate la scorsa stagione. Danilo e Gueye integrati nelle trattative? Ma per sperare di reclutare al centro del gioco, è ancora necessario sgrassare. Questa è l’altra missione di Campos che spera di riuscire a ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 10:38:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta L’Équipe: Dopo Vitinha, il Paris potrebbe continuare il suo lavoro a centrocampo., il nuovo direttore sportivo del club, avrebbe l’idea di portare in campo il giovane(21 anni). Per questo il PSG riuscirà a sedurre la speranza internazionale francese con l’aiuto di Christophe Galtier che lo ha affiancato per un anno a. All’Aiglons,è stato un uomo forte per Galtier con 36 partite di Ligue 1 giocate la scorsa stagione. Danilo e Gueye integrati nelle trattative? Ma per sperare di reclutare al centro del gioco, è ancora necessario sgrassare. Questa è l’altra missione diche spera di riuscire a ...

