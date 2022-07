Da Baracca al Drake Riecco il vecchio Cavallino - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

Potrebbe passare a salutarla Qui viene fuori il lato patriottico del futuro. Ferrari è sempre stato un ardente patriota. Per luiera un idolo assoluto: ne aveva seguito con passione le ...... infatti, campeggiava tale stemma che, quindi, venne donato come simbolo di 'buon augurio' alda parte della contessa Paolina. Senza dubbio un regalo quanto mai azzeccato, dato che ora ... F1, la Ferrari festeggia i 90 anni del Cavallino Rampante. Sulle vetture lo stemma del 1932 L’emblema fu donato dalla madre dell’eroe dell’aviazione a Enzo Ferrari. Il debutto nel 1932 e oggi torna sulle Rosse in Formula 1 per celebrare i 90 anni ...