Augusto Bernardi ucciso a Torino per una sigaretta: l’assassino confessa, aveva assunto crack (Di domenica 10 luglio 2022) Morire per una sigaretta, uccidere per una sigaretta. E’ possibile ed è successo poche ore fa a Torino. Ora emergono i dettagli di quanto accaduto all’alba. L’omicidio si è consumato in piazza della Vittoria angolo via Villar a Torino verso le 4,30 di questa notte. Un uomo di 56 anni, Augusto Bernardi, abitante in via Baracca 26, è stato massacrato a pugni da un ventenne, Francesco Lo Manto, immediatamente fermato dalla polizia. Non è stato difficile capire quello che era successo, più assurdo comprendere i motivi di un gesto assurdo. Secondo quanto è emerso infatti, i due avrebbero litigato per futili motivi, ma sembra che l’aggressore in quel momento fosse in preda ai fumi del crack. Almeno questo è emerso anche dalle sue parole che oggi pomeriggio, campeggiano sulle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022) Morire per una, uccidere per una. E’ possibile ed è successo poche ore fa a. Ora emergono i dettagli di quanto accaduto all’alba. L’omicidio si è consumato in piazza della Vittoria angolo via Villar averso le 4,30 di questa notte. Un uomo di 56 anni,, abitante in via Baracca 26, è stato massacrato a pugni da un ventenne, Francesco Lo Manto, immediatamente fermato dalla polizia. Non è stato difficile capire quello che era successo, più assurdo comprendere i motivi di un gesto assurdo. Secondo quanto è emerso infatti, i due avrebbero litigato per futili motivi, ma sembra che l’aggressore in quel momento fosse in preda ai fumi del. Almeno questo è emerso anche dalle sue parole che oggi pomeriggio, campeggiano sulle ...

