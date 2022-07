(Di sabato 9 luglio 2022) Di nuovo ha il look, con i capelli corti ai lati e lunghi al centro. Per il resto è il Karstendi sempre: sagace e brillante. Anche se l'avvicinamento ai Mondiali è maledettamente complicato. ...

Di nuovo ha il look, con i capelli corti ai lati e lunghi al centro. Per il resto è il Karstendi sempre: sagace e brillante. Anche se l'avvicinamento ai Mondiali è maledettamente complicato. Il padrone dei 400 ostacoli, l'autore di una delle più grandi imprese della storia dell'...... eletta atleta dell'anno da World Athletics nella scorsa stagione insieme a, andrà alla ... Nello strepitoso palmares di Elaine Thompson - Herahai tre ori di Tokyo (con tempi sbalorditivi: ... Warholm oltre l’ostacolo: “Non sono al 100%, ma voglio un altro oro” Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Di nuovo ha il look, con i capelli corti ai lati ...