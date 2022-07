Verstappen domina la sprint-race Poi Leclerc e Sainz | ma è rissa tra Ferrari

(Di sabato 9 luglio 2022) Un sabato di passione a Zwelteg, sul Red Bull Ring, in occasione dellache precede il gp di Austria. Al termine dei 23 giri della mini-gara che determina l'ordine di partenza, si impone Max, che con la sua Red Bull appare forte. Anzi, fortissimo nel gran premio di casa e con il pubblico tutto dalla sua parte. Alle sue spalle dunque il tandem dei piloti, secondo Charlese terzo Carlos. Ma il punto è che i duesti hanno ingaggiato nei primissimi giri un duello serratissimo, tra sorpassi e controsorpassi, sfiorando il contatto. Manovre che hanno preoccupato il muretto dellae che, probabilmente, sono figlie delle tensioni e delle polemiche nate dopo la controversa gara a Silverstone, con la ...

Terzo il campione del mondo Maxcon la Red Bull . Tra poco ulteriori ...(Red Bull) 1'06"302 2. Leclerc (Ferrari) 1'06"557 3. Russell (Mercedes) 1'06"702 4. Perez (Red Bull) 1'06"839 5. Hamilton (Mercedes) 1'06"909 6. Magnussen (Haas) 1'06"965 7. Sainz (... F1, GP Austria 2022. Max Verstappen domina la Sprint. Due Ferrari sul podio, ma Leclerc e Sainz "bisticciano" in pista Come partono, così arrivano. Verstappen, Leclerc e Sainz sono i primi tre classificati della Sprint Race di Spielberg, in Austria.È di Max Verstappen la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio d'Austria. L'olandese ha dominato i ventitré giri della gara, controllando le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno ...