Ultime Notizie – Crollo Marmolada, ricerche continuano: oggi lutto cittadino in Val di Fassa (Di sabato 9 luglio 2022) Proseguono le attività di ricerca via terra e con l’ausilio dei droni sulla Marmolada nel giorno del lutto cittadino. All’alba 14 soccorritori più due ‘sentinelle’ e due unità cinofile sono impegnati via terra nella parte più bassa della colata di ghiaccio e rocce che domenica 3 luglio ha travolto degli scalatori. L’operazione, come accada da giorni, ha l’obiettivo di recuperare resti umani e attrezzature di chi non è più tornato a casa. Quando nel corso della giornata le temperature si alzeranno, aumentando i rischi di possibili crolli sul ghiacciaio, le operazioni proseguiranno solo con elicotteri e droni. oggi, intanto, i tutti i Comuni della Val di Fassa si stringeranno alle famiglie di chi non può più riabbracciare i propri cari. “Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Proseguono le attività di ricerca via terra e con l’ausilio dei droni sullanel giorno del. All’alba 14 soccorritori più due ‘sentinelle’ e due unità cinofile sono impegnati via terra nella parte più bassa della colata di ghiaccio e rocce che domenica 3 luglio ha travolto degli scalatori. L’operazione, come accada da giorni, ha l’obiettivo di recuperare resti umani e attrezzature di chi non è più tornato a casa. Quando nel corso della giornata le temperature si alzeranno, aumentando i rischi di possibili crolli sul ghiacciaio, le operazioni proseguiranno solo con elicotteri e droni., intanto, i tutti i Comuni della Val disi stringeranno alle famiglie di chi non può più riabbracciare i propri cari. “Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la ...

