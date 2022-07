Torna la Sprint Race in Formula 1: ecco cos’è e come funziona (Di sabato 9 luglio 2022) Vista con poco interesse da piloti, team principal e scuderie più in generale. Introdotta dalla FIA per alzare ulteriormente la spettacolarità di alcuni weekend di Formula 1. Chiacchierata, osteggiata e difesa. Lo tsunami, datato ormai lo scorso anno, che si è abbattuto sul Circus delle quattro ruote ha un nome ben preciso: si chiama Sprint Race ed il suo centellinato avvento ha riscritto completamente la consuetudine della tre giorni deputata ai vari appuntamenti della classe automobilistica più seguita ed amata del mondo. Il Gran Premio d’Austria segnerà il ritorno di questo particolare appuntamento: dopo l’esperimento del 2021, questa nuova stagione di F1 si appresta ad accogliere la seconda mini gara di questo 2022 al Red Bull Ring sito a Spielberg bei Knittelfeld, in Stiria. ecco cos’è e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Vista con poco interesse da piloti, team principal e scuderie più in generale. Introdotta dalla FIA per alzare ulteriormente la spettacolarità di alcuni weekend di1. Chiacchierata, osteggiata e difesa. Lo tsunami, datato ormai lo scorso anno, che si è abbattuto sul Circus delle quattro ruote ha un nome ben preciso: si chiamaed il suo centellinato avvento ha riscritto completamente la consuetudine della tre giorni deputata ai vari appuntamenti della classe automobilistica più seguita ed amata del mondo. Il Gran Premio d’Austria segnerà il ritorno di questo particolare appuntamento: dopo l’esperimento del 2021, questa nuova stagione di F1 si appresta ad accogliere la seconda mini gara di questo 2022 al Red Bull Ring sito a Spielberg bei Knittelfeld, in Stiria.e ...

Pubblicità

Ilarya94 : RT @OfficialForHum: Il comunicato parla chiaro. I tempi di Perez in Q3 sono cancellati. Una Q3 che non doveva fare. Quindi si torna indietr… - Diukvalanga : RT @OfficialForHum: Il comunicato parla chiaro. I tempi di Perez in Q3 sono cancellati. Una Q3 che non doveva fare. Quindi si torna indietr… - stefanospanu00 : RT @OfficialForHum: Il comunicato parla chiaro. I tempi di Perez in Q3 sono cancellati. Una Q3 che non doveva fare. Quindi si torna indietr… - OfficialForHum : Il comunicato parla chiaro. I tempi di Perez in Q3 sono cancellati. Una Q3 che non doveva fare. Quindi si torna ind… - F1ingenerale_ : Si torna in pista a Spielberg per le Qualifiche che decideranno la griglia di partenza della Sprint Race di domani!… -