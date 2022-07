Stupro a Stresa | ragazza di 20 anni denuncia un’aggressione di gruppo in spiaggia | quattro indagati

telodogratis : Stresa, presunto stupro di gruppo su una spiaggia - msn_italia : Stresa, stupro di gruppo su una ventenne. Tre uomini e una donna, tutti amici della ragazza - Andrearey91 : Stresa, stupro di gruppo su una ventenne. Tre uomini e una donna, tutti amici della ragazza @corriere - lifestyleblogit : Stresa, presunto stupro di gruppo su una spiaggia - - LocalPage3 : Stresa, presunto stupro di gruppo su una spiaggia -

Soprattutto in una cittadina piccola comeUnodi gruppo in riva al Lago Maggiore a, in Piemonte: la denuncia arriva da una ragazza di 20 anni, che ha detto di essere stata aggredita da un gruppo di amici, tutti suoi coetanei, ...Una ragazza denuncia uno stupro di gruppo, da parte di amici, a Stresa (VCO), sul Lago Maggiore. Sarebbe avvenuto in una notte di fine giugno su una spiaggia libera. Milano, ...La ragazza ha sporto denuncia e i carabinieri stanno procedendo con le indagini senza nessun indagato ufficiale al momento ...