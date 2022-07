Stranger Things 4: il singolare "duetto" tra i Metallica ed Eddie Munson (Di sabato 9 luglio 2022) Attraverso il loro profilo Instagram, i Metallica hanno dato vita a un singolare "duetto" con Eddie Munson di Stranger Things 4 Vol. 2. Che Eddie fosse uno dei personaggi preferiti dal pubblico in Stranger Things 4 non c'era alcun dubbio. La sensazione è ancora più intensa dopo aver visto il singolare "duetto" con lui a cui i Metallica hanno dato vita sulle note di Master of Puppets. Ebbene, i Metallica si sono resi protagonisti di un duetto con Eddie Munson di Stranger Things sulle note di Master of Puppets. La collaborazione tra lo storico gruppo e il personaggio più ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 luglio 2022) Attraverso il loro profilo Instagram, ihanno dato vita a un" condi4 Vol. 2. Chefosse uno dei personaggi preferiti dal pubblico in4 non c'era alcun dubbio. La sensazione è ancora più intensa dopo aver visto il" con lui a cui ihanno dato vita sulle note di Master of Puppets. Ebbene, isi sono resi protagonisti di uncondisulle note di Master of Puppets. La collaborazione tra lo storico gruppo e il personaggio più ...

Pubblicità

jnflesch : Metallica fez dueto com Eddie, de 'Stranger Things', no TikTok. - NetflixIT : Ci siamo finalmente: Stranger Things 4 Vol. 2 è ora disponibile ????? - NetflixIT : Qui solo per ricordarvi che domani arriva Stranger things 4 vol.2 *Inserire AspettandoIlVolume2Così.jpeg - _SDeJong_ : RT @G_Cobianchi: Siamo stati nel Sottosopra, abbiamo rischiato di perderci. Ne siamo usciti col cuore, con le emozioni e con una lunga, lun… - Sihu72170321 : RT @avani90s: @Stranger_Things Vecna material boyfriend -