Notte nera a Cogliate tra proiezioni 3D, mangiafuoco, musica e camminate notturne (Di sabato 9 luglio 2022) Torna stasera l'appuntamento con la "Notte nera" di Cogliate. Una lunga maratona di eventi in diversi punti del paese, per una serata indimenticabile con iniziative adatte a tutta la famiglia. Si parte alle 16:30 con l'apertura dello street food e dell'area dedicata ai più piccoli con giochi e gonfiabili; in contemporanea verrà aperto il mercatino ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

