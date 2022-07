Musk-Twitter, le vere ragioni dello strappo. Cosa accade ora (Di sabato 9 luglio 2022) La rinuncia del miliardario sudafricano apre nuovi intricati scenari e nasconde motivazioni legate all'iniziale cifra monstre offerta per acquisire Twitter. Ecco come può finire l'operazione Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) La rinuncia del miliardario sudafricano apre nuovi intricati scenari e nasconde motivazioni legate all'iniziale cifra monstre offerta per acquisire. Ecco come può finire l'operazione

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - vanabeau : Non credo Elon Musk abbia mai voluto comprare Twitter. - angelicapinzon8 : RT @MichaelGiulian2: Comunque io Elon Musk lo capisco. A leggere noi utenti di Twitter ha detto 'No, Questi sono troppo disagiati... Io…

