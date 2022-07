Koulibaly Juve | no secco del difensore all’opportunità bianconera

(Di sabato 9 luglio 2022), decisione presa: ilnon vuole passare al club bianconero. Le ultime sul mercato Lantus sta spingendo per provare a regalarsi Kalidou. I bianconeri vogliono il centrale del Napoli, ritenuto l’elemento giusto per rinforzare il reparto arretrato. Il senegalese, tuttavia, non vuole accettare la corte del club bianconero, non pensando assolutamente di andare a Torino. Sullo sfondo restano pertanto il Chelsea e il Barcellona. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : La #Juve è pronta a offrire 30 milioni al #Napoli per #Koulibaly, mentre al giocatore garantirebbe un contratto da… - sportmediaset : Koulibaly più lontano da Napoli, rifiutato il rinnovo | Lunedì arriva Cambiaso #Juventus #DeLigt #Zaniolo - sportmediaset : Lo strano caso di Koulibaly, tra rinnovo mancato e la promessa anti-Juve #koulibaly #napoli #juve - Delpinsky21 : @Vink901 Possono fare tutto il casino e le commedie che vogliono, basta che Koulibaly arrivi subito alla Juve. ?? - gigi47296187 : RT @MatthijsPog: ???? Koulibaly-Juve: 80%. Napoli 5% Estero 15% [Momblano - Juventibus]. Ps: Ora scopro che Momblano ha detto questo, aiutoo. -

... ha messo sul piatto 95 milioni di euro ma laper meno di 100 non lo vende. Dopo partiranno altre operazioni, la prima è quella di Zaniolo, poi ci sarà il discorso, che al momento non ......ci dovesse portare e poi faremo anche a lui un'offerta importante come fatto per" . ... Giuntoli ha chiuso la porta invece a Paulo Dybala , svincolatosi dalla. "Dybala è fuori dalla nostra ...NAPOLI. Oggi, dal ritiro di Dimaro, il direttore sportivo del Napoli ha analizzato la situazione del difensore Kalidou Koulibaly. Senza ...La società garantirebbe un ricco stipendio e altri benefici al difensore in caso di permanenza: lo conferma Spalletti.