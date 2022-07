Jabeur-Rybakina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) Ons Jabeur se la vedrà contro Elena Rybakina nell’ultimo atto del torneo di Wimbledon 2022. Per entrambe si tratta della prima finale a livello Slam. La tunisina ci è arrivata battendo in tre set la tedesca Tatjana Maria, autentica sorpresa di quest’edizione. La kazaka, invece, ha sorpreso un po’ tutti facendo fuori con estrema facilità la rumena Simona Halep, campionessa nel 2019 e reduce da una striscia di dodici vittorie consecutive su questi campi. Jabeur è in vantaggio per 2-1 nei precedenti. Sarà lei a partire leggermente avanti nei pronostici. I suoi tagli potranno mandare in grande difficoltà una tennista monocorde come la sua avversaria. Quest’ultima, però, cercherà di rispondere con i colpi d’inizio gioco, lei che fino a questo momento della stagione è la miglior servitrice con oltre ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Onsse la vedrà contro Elenanell’ultimo atto del torneo di. Per entrambe si tratta della prima finale a livello Slam. La tunisina ci è arrivata battendo in tre set la tedesca Tatjana Maria, autentica sorpresa di quest’edizione. La kazaka, invece, ha sorpreso un po’ tutti facendo fuori con estrema facilità la rumena Simona Halep, campionessa nel 2019 e reduce da una striscia di dodici vittorie consecutive su questi campi.è in vantaggio per 2-1 nei precedenti. Sarà lei a partire leggermente avanti nei pronostici. I suoi tagli potranno mandare in grande difficoltà una tennista monocorde come la sua avversaria. Quest’ultima, però, cercherà di rispondere con i colpi d’inizio gioco, lei che fino a questo momento della stagione è la miglior servitrice con oltre ...

