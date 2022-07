Highlights e gol Hellas Verona-Primiero 9-0 | amichevole estiva stagione 2022 23VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) L’batte 9-0 il, squadra dilettantistica del Trentino Alto-Adige. Per gli scaligeri si è trattato del primo test stagionale/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni sempre al Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano di. Ottima prova per il nuovo arrivato Roberto Piccoli autore di 4 reti, così come di Sulemana capace di marcare in 2 occasioni. In gol anche l’altro nuovo attaccante del, Milan Djuric. Ecco il video con glidel match. SportFace.