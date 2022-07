Djokovic-Kyrgios, finale Wimbledon 2022: la diretta TV e streaming (Di sabato 9 luglio 2022) Il prestigioso e antichissimo torneo di Wimbledon è giunto alla 134esima finalissima. I protagonisti che scenderanno in campo per la conquista del titolo saranno Novak Djokovic e Nick Kyrgios. Il campione serbo è ad un passo dalla vittoria del suo 21° Grande Slam in carriera e potrebbe raggiungere Rafael Nadal detentore di 22 titoli. Inoltre, l’attuale numero 3 della classifica ATP giocherà la sua ottava finale dell’All England Club, la quarta di fila. Il 35enne di Belgrado ha raggiunto la finale dopo aver rimontato e battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie per 2-6; 6-3; 6-2; 6-4. Dall’altra metà campo ci sarà l’ostico australiano che all’ultimo step del torneo si presenterà piuttosto riposato, dato che la semifinale non si è giocata a causa del ritiro per ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Il prestigioso e antichissimo torneo diè giunto alla 134esima finalissima. I protagonisti che scenderanno in campo per la conquista del titolo saranno Novake Nick. Il campione serbo è ad un passo dalla vittoria del suo 21° Grande Slam in carriera e potrebbe raggiungere Rafael Nadal detentore di 22 titoli. Inoltre, l’attuale numero 3 della classifica ATP giocherà la sua ottavadell’All England Club, la quarta di fila. Il 35enne di Belgrado ha raggiunto ladopo aver rimontato e battuto in semiil britannico Cameron Norrie per 2-6; 6-3; 6-2; 6-4. Dall’altra metà campo ci sarà l’ostico australiano che all’ultimo step del torneo si presenterà piuttosto riposato, dato che la seminon si è giocata a causa del ritiro per ...

