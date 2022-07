Digitale, Ciulli (Google): “Con il web eccellenze Sud si possono far conoscere in tutto il mondo” (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Per esaltare il Sud prima di tutto è necessaria l’eccellenza nella produzione e poi la straordinaria novità, di cui parliamo a Digithon, è che sempre più le persone comprano i prodotti davanti a un computer. Quindi chi produce prodotti d’eccellenza e ha l’ambizione di distribuire in tutto il mondo non ha più bisogno di prendere un aereo e andare a una fiera in Giappone o piuttosto in Corea ma dal proprio computer li può far conoscere a tutto il mondo”. Lo ha detto Diego Ciulli, head of government affairs and public policy, Google Italy arrivando a Digithon, la maratona Digitale italiana, a Bisceglie. “Dall’altro, e lo vedevamo con i dati durante la pandemia, le persone, anche nelle fasi più buie continuavano a voler ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – “Per esaltare il Sud prima diè necessaria l’eccellenza nella produzione e poi la straordinaria novità, di cui parliamo a Digithon, è che sempre più le persone comprano i prodotti davanti a un computer. Quindi chi produce prodotti d’eccellenza e ha l’ambizione di distribuire inilnon ha più bisogno di prendere un aereo e andare a una fiera in Giappone o piuttosto in Corea ma dal proprio computer li può faril”. Lo ha detto Diego, head of government affairs and public policy,Italy arrivando a Digithon, la maratonaitaliana, a Bisceglie. “Dall’altro, e lo vedevamo con i dati durante la pandemia, le persone, anche nelle fasi più buie continuavano a voler ...

