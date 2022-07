Covid, “allarme ricoveri”: ma è proprio così? (Di sabato 9 luglio 2022) L’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, invoca la quarta dose per gli over 60 e i fragili, sebbene i vaccini aggiornati arriveranno solo in autunno. Ne approfitta Walter Ricciardi, il consigliere prediletto del ministro Speranza, per rincarare la dose, per così dire: “Solo 1 su 5 di questa platea, meno del 20 per cento, ha fatto la quarta dose. E questo è un problema per loro, perché per anziani e fragili la vaccinazione è un salva-vita. Già ora abbiamo circa 100 morti al giorno, non siamo scesi mai al di sotto dei 60-70. Rischiamo di avere in autunno un’ondata di mortalità tra i fragili veramente dura, con numeri molto più alti di quelli attuali.” Esperti in allarmi Dopodiché il più catastrofista degli espertoni virali ha espresso la sua funerea profezia: “Siamo in un’ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza contro i ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 luglio 2022) L’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, invoca la quarta dose per gli over 60 e i fragili, sebbene i vaccini aggiornati arriveranno solo in autunno. Ne approfitta Walter Ricciardi, il consigliere prediletto del ministro Speranza, per rincarare la dose, perdire: “Solo 1 su 5 di questa platea, meno del 20 per cento, ha fatto la quarta dose. E questo è un problema per loro, perché per anziani e fragili la vaccinazione è un salva-vita. Già ora abbiamo circa 100 morti al giorno, non siamo scesi mai al di sotto dei 60-70. Rischiamo di avere in autunno un’ondata di mortalità tra i fragili veramente dura, con numeri molto più alti di quelli attuali.” Esperti in allarmi Dopodiché il più catastrofista degli espertoni virali ha espresso la sua funerea profezia: “Siamo in un’ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza contro i ...

