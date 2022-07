"Concerto dei Maneskin? La tua generazione...": Parenzo punge la De Gregorio in diretta su La7 (Di sabato 9 luglio 2022) Concita De Gregorio e David Parenzo hanno dedicato la puntata di In Onda di sabato 9 luglio al Concertone dei Maneskin, che al Circo Massimo hanno riunito 70mila spettatori. I due conduttori di La7 con i loro ospiti hanno discusso della cosiddetta “generazione Maneskin”, ma anche delle polemiche degli ultimi giorni sui rischi Covid connessi all'evento. A un certo punto è anche andato in scena un simpatico siparietto tra Concita De Gregorio e David Parenzo, con la prima che ha ricordato come anche Mick Jagger, soltanto un paio di settimane fa, ha infiammato San Siro con i Rolling Stones. C'erano quasi 60mila persone a Milano per ammirare l'artista che a quasi 80 anni (e da poco guarito dal Covid) continua a essere un'icona mondiale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Concita Dee Davidhanno dedicato la puntata di In Onda di sabato 9 luglio alne dei, che al Circo Massimo hanno riunito 70mila spettatori. I due conduttori di La7 con i loro ospiti hanno discusso della cosiddetta “”, ma anche delle polemiche degli ultimi giorni sui rischi Covid connessi all'evento. A un certo punto è anche andato in scena un simpatico siparietto tra Concita Dee David, con la prima che ha ricordato come anche Mick Jagger, soltanto un paio di settimane fa, ha infiammato San Siro con i Rolling Stones. C'erano quasi 60mila persone a Milano per ammirare l'artista che a quasi 80 anni (e da poco guarito dal Covid) continua a essere un'icona mondiale. ...

