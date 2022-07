Come prevenire e affrontare le tossinfezioni alimentari da “caldo” (Di sabato 9 luglio 2022) A volte, Come raccontano le cronache, le tossinfezioni da batteri che si producono negli alimenti possono essere molto gravi. Per questo è importante ricordare che, specie quando le temperature si alzano ed il clima si fa afoso, è necessario prestare la massima attenzione alla preparazione e alla conservazione dei cibi. In questo senso gli esperti dell’ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – propongono una serie di regole da tenere presenti per limitare i rischi. Ricordando che in caso di intossicazione è importante bere molta acqua per evitare la disidratazione legata al vomito, eventualmente integrare con elettroliti ed evitare di fare pasti troppo abbondanti o con cibi pesanti elaborati. Il medico va sempre interpellato se i disturbi non si arrestano presto. Nausea, vomito e mal di pancia Ovviamente, Come si ... Leggi su dilei (Di sabato 9 luglio 2022) A volte,raccontano le cronache, leda batteri che si producono negli alimenti possono essere molto gravi. Per questo è importante ricordare che, specie quando le temperature si alzano ed il clima si fa afoso, è necessario prestare la massima attenzione alla preparazione e alla conservazione dei cibi. In questo senso gli esperti dell’ADI – Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – propongono una serie di regole da tenere presenti per limitare i rischi. Ricordando che in caso di intossicazione è importante bere molta acqua per evitare la disidratazione legata al vomito, eventualmente integrare con elettroliti ed evitare di fare pasti troppo abbondanti o con cibi pesanti elaborati. Il medico va sempre interpellato se i disturbi non si arrestano presto. Nausea, vomito e mal di pancia Ovviamente,si ...

Pubblicità

donvaster91 : RT @h0ecate: ciò che ho vissuto può limitare la mia visione delle amicizie con uomini cishet nel futuro? si! e dato che prevenire è meglio… - ed0centrico : RT @h0ecate: ciò che ho vissuto può limitare la mia visione delle amicizie con uomini cishet nel futuro? si! e dato che prevenire è meglio… - Titanio02284162 : @RaffaeleRanier8 @Alacantdevega @alessandro_972 @barbarab1974 Bene, e quindi arriviamo alla conclusione che, seppur… - riccardoferra21 : RT @wilvis1970: @Bonnie_369 Ogni giorno muoiono 500 persone per tumori, quando l'obbligo di chemioterapia per tutti per prevenire le forme… - batmar : RT @wilvis1970: @Bonnie_369 Ogni giorno muoiono 500 persone per tumori, quando l'obbligo di chemioterapia per tutti per prevenire le forme… -