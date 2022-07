Ciclismo, Europei 2022: Eleonora Ciabocco e Federica Venturelli argento e bronzo nella prova in linea juniores (Di sabato 9 luglio 2022) Due medaglie sono arrivate sulle strade di Anadia (Portogallo) per la formazione italiana impegnata negli Europei di Ciclismo, riservati alle categorie juniores e Under23. Si devono infatti registrare l’argento e il bronzo per le azzurrine nella prova in linea juniores femminile. A conquistare i due posti sul podio sono state, rispettivamente, Eleonora Ciabocco e Federica Venturelli nella gara che ha visto il successo della francese Eglantine Rayer, distintasi in questa rassegna continentale già nella prova a cronometro dove aveva ottenuto il secondo posto. Una solida prestazione di squadra in casa Italia, se si tiene ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Due medaglie sono arrivate sulle strade di Anadia (Portogallo) per la formazione italiana impegnata neglidi, riservati alle categoriee Under23. Si devono infatti registrare l’e ilper le azzurrineinfemminile. A conquistare i due posti sul podio sono state, rispettivamente,gara che ha visto il successo della francese Eglantine Rayer, distintasi in questa rassegna continentale giàa cronometro dove aveva ottenuto il secondo posto. Una solida prestazione di squadra in casa Italia, se si tiene ...

