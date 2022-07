Cannabis: Salvini, 'per campo largo priorità è droga libera, siamo a follia' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "La priorità per Pd, 5Stelle e sinistra del 'campo largo'? La droga libera. siamo alla follia!" Lo scrive in un post su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "Laper Pd, 5Stelle e sinistra del ''? Laalla!" Lo scrive in un post su Facebook il segretario della Lega, Matteo

