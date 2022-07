Calciomercato Torino, Juric vuole un giocatore del Cagliari: le cifre dell’affare (Di sabato 9 luglio 2022) Il Torino ha perso al 30 giugno il suo attaccante principale, oltre che capitano: Andrea Belotti. L’attaccante italiano non ha rinnovato con i granata e dopo 7 anni ha messo la parola fine alla storia che lo legava alla società di Cairo. Ora la società è alla ricerca di un sostituto e secondo quanto riporta Tuttosport, Juric vuole un altro attaccante di esperienza: si tratta di Joao Pedro. Il centravanti italo-brasiliano è reduce da una stagione complicata, conclusa con la retrocessione del “suo” Cagliari. Joao Pedro Cagliari Joao Pedro è in rosa dal 2014 e il suo contratto scade nel 2023 e per questo il Torino crede di riuscire a chiudere l’affare ad una cifra pari a 5 milioni più bonus. Durante questa stagione ha realizzato 13 gol e 4 assist, ma non sono bastati ad evitare ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Ilha perso al 30 giugno il suo attaccante principale, oltre che capitano: Andrea Belotti. L’attaccante italiano non ha rinnovato con i granata e dopo 7 anni ha messo la parola fine alla storia che lo legava alla società di Cairo. Ora la società è alla ricerca di un sostituto e secondo quanto riporta Tuttosport,un altro attaccante di esperienza: si tratta di Joao Pedro. Il centravanti italo-brasiliano è reduce da una stagione complicata, conclusa con la retrocessione del “suo”. Joao PedroJoao Pedro è in rosa dal 2014 e il suo contratto scade nel 2023 e per questo ilcrede di riuscire a chiudere l’affare ad una cifra pari a 5 milioni più bonus. Durante questa stagione ha realizzato 13 gol e 4 assist, ma non sono bastati ad evitare ...

