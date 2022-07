Calcio, Maria Sole Ferrieri Caputi: “I miei non volevano farmi giocare a calcio, così decisi di arbitrare” (Di sabato 9 luglio 2022) Maria Sole Ferrieri Caputi potrebbe essere la prima donna ad arbitrare in Serie A maschile, dopo le direzioni in Coppa Italia e in Serie B. Intervistata dal Corriere dello Sport, la ricercatrice livornese ha raccontato la sua storia, dalle sue origini alle emozioni della sua carriera attuale. In primo luogo Maria Sole Ferrieri Caputi spiega come nasce la sua passione per il calcio: “I miei genitori erano contrari a farmi giocare a calcio, così decisi di frequentare il corso arbitri, anche per condividere qualcosa con i miei coetanei”. Sui momenti migliori della sua ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022)potrebbe essere la prima donna adin Serie A maschile, dopo le direzioni in Coppa Italia e in Serie B. Intervistata dal Corriere dello Sport, la ricercatrice livornese ha raccontato la sua storia, dalle sue origini alle emozioni della sua carriera attuale. In primo luogospiega come nasce la sua passione per il: “Igenitori erano contrari adi frequentare il corso arbitri, anche per condividere qualcosa con icoetanei”. Sui momenti migliori della sua ...

