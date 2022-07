Arsenal, Gabriel Jesus: «Non sono qui per fare la superstar» (Di sabato 9 luglio 2022) Il neo attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus ha parlato della sua nuova avventura con il club londinese Gabriel Jesus, neo attaccante dell’Arsenal, al termine dell’amichevole contro il Norimberga ha parlato della sua nuova avventura con i Gunners. LE PAROLE – «Non sono qui per essere una superstar, voglio solo giocare a calcio, andare in campo e aiutare i miei compagni di squadra, come fossimo una famiglia. Ogni cosa va fatta insieme, in campo e fuori. Non sono qui per essere unico, ho tanto da imparare da questi ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Il neo attaccante dell’ha parlato della sua nuova avventura con il club londinese, neo attaccante dell’, al termine dell’amichevole contro il Norimberga ha parlato della sua nuova avventura con i Gunners. LE PAROLE – «Nonqui per essere una, voglio solo giocare a calcio, andare in campo e aiutare i miei compagni di squadra, come fossimo una famiglia. Ogni cosa va fatta insieme, in campo e fuori. Nonqui per essere unico, ho tanto da imparare da questi ragazzi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

