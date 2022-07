Amazon Prime Air, il drone corriere spicca finalmente il volo (Di sabato 9 luglio 2022) Entra finalmente in azione l’Amazon Prime Air, il drone corriere del portale di e-commerce di Jeff Bezos. Il programma sperimentale, come ricorda Hdblog.it, era stato rallentato negli scorsi tempi per via di alcuni incidenti, e ad un certo punto si era pensato che potesse essere accantonato, ma la multinazionale americana non si è data per vinta, e dopo una serie di test ha deciso di introdurre ufficialmente il suo drone corriere. Amazon Prime Air, 15/6/2022 – Computermagazine.itObiettivo, consegnare un pacco, ovviamente non di dimensioni esagerate, nel giro di un’ora, ma soprattutto creare una rete logistica funzionante e sicura, cosa ben più difficile. L’esperimento è scattato nella cittadina di Lockeford, in California, e gli ... Leggi su computermagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Entrain azione l’Air, ildel portale di e-commerce di Jeff Bezos. Il programma sperimentale, come ricorda Hdblog.it, era stato rallentato negli scorsi tempi per via di alcuni incidenti, e ad un certo punto si era pensato che potesse essere accantonato, ma la multinazionale americana non si è data per vinta, e dopo una serie di test ha deciso di introdurre ufficialmente il suoAir, 15/6/2022 – Computermagazine.itObiettivo, consegnare un pacco, ovviamente non di dimensioni esagerate, nel giro di un’ora, ma soprattutto creare una rete logistica funzionante e sicura, cosa ben più difficile. L’esperimento è scattato nella cittadina di Lockeford, in California, e gli ...

