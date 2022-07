Adriana Volpe rompe il silenzio | “Voglio precisare che…”, finalmente la verità sul GF (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo alcune settimane di silenzio, la conduttrice Adriana Volpe ha scelto di raccontare la sua verità sul prossimo Grande Fratello Vip Le parole di Adriana Volpe (screenshot Mediaset)Settimane ricche di colpi di scena per gli appassionati al noto reality di casa Mediaset. In vista della prossima edizione, il conduttore Alfonso Signorini ha scelto di coinvolgere di nuovo Sonia Bruganelli ma questa volta al fianco di Orietta Berti. Fuori invece dalle scelte del conduttore Adriana Volpe che delle due sembrava quella intenzionata a vestire ancora i panni dell’opinionista. Una brutta delusione per lei quindi che solo in queste ore ha deciso di raccontare la sua versione della storia. La Volpe ha parlato sia della sua esperienza nello studio ... Leggi su specialmag (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo alcune settimane di, la conduttriceha scelto di raccontare la suasul prossimo Grande Fratello Vip Le parole di(screenshot Mediaset)Settimane ricche di colpi di scena per gli appassionati al noto reality di casa Mediaset. In vista della prossima edizione, il conduttore Alfonso Signorini ha scelto di coinvolgere di nuovo Sonia Bruganelli ma questa volta al fianco di Orietta Berti. Fuori invece dalle scelte del conduttoreche delle due sembrava quella intenzionata a vestire ancora i panni dell’opinionista. Una brutta delusione per lei quindi che solo in queste ore ha deciso di raccontare la sua versione della storia. Laha parlato sia della sua esperienza nello studio ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo la sua non riconferma al “Grande Fratello Vip” e parla di Sonia Bruganelli… - zazoomblog : Gf Vip Adriana Volpe (non riconfermata) rompe il silenzio: ecco cosa pensa di Alfonso Signorini - #Adriana #Volpe… - infoitcultura : Adriana Volpe rompe il silenzio dopo l'esclusione dal prossimo Gf Vip: le parole sul programma e su Sonia Bruganelli - infoitcultura : Gf Vip, Adriana Volpe (non riconfermata) rompe il silenzio: ecco cosa pensa di Alfonso Signorini - TweetNotizie : Gf Vip, Adriana Volpe (non riconfermata) rompe il silenzio: ecco cosa pensa di Alfonso Signorini -