(Di sabato 9 luglio 2022) L’intervista «So che la dirigenza si sta adoperando intensamente per un prosieguo dignitoso dell’attività agonistica, spero in buone notizie».

Pubblicità

Radio24_news : RT @tutticonvocati: ???I Convocati di oggi #6luglio: @marcoimarisio @claudiocerasa @bennyferrara Carlo Recalcati ORE 14:05 STREAMING??h… - tutticonvocati : ???I Convocati di oggi #6luglio: @marcoimarisio @claudiocerasa @bennyferrara Carlo Recalcati ORE 14:05 STREAMIN… - SportandoIT : Carlo Recalcati: Il ruolo di senior assistant era qualcosa che già avevo ipotizzato a Venezia -

L'Eco di Bergamo

... a partire dalle 11 all'Auditorium San, con il regista Matteo Valenti , Sergio Noberini , ... Alle 18.30 sarà la volta di Massimo, psicoanalista tra i più apprezzati in Italia, con "...... a partire dalle ore 11, all'Auditorium San, con il regista Matteo Valenti, Sergio Noberini, ... Alle 18 e 30 sarà la volta di Massimo, psicoanalista tra i più apprezzati in Italia, con "... A Carlo Recalcati, senior assistant azzurro, sta a cuore la continuità del Bergamo Basket Da qui subito il suo interessamento sulle notizie non certo rassicuranti sul prossimo futuro del club cittadino: «Dall’amico di sempre Franco Meneghel - prosegue Recalcati - sono a conoscenza delle ...Nunzio Spina e Roberto Quartarone sono tornati a raccontare, a distanza di un anno, le vicende storiche del basket azzurro. Dopo “Basket e Olimpiadi”, ecco “Gli Europei ...