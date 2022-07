Ultime Notizie – Dolomiti | crolla un pilastro dalla Moiazza | nessun ferito – Video

(Di venerdì 8 luglio 2022) Unparete dellasud, sulle, si è staccato a circa 2.400 metri di quota, vicino alla Via alpinistica Spigolo di destra. Verificata tutta la parte vicino alla ferrata, compresa la parte alta come ulteriore assicurazione, e il canale. Sì escludono coinvolti. A dare l’allarme alle 11.38 un escursionista tedesco di passaggio sull’Alta via numero 1 nella zona di Forcella del Camp che ha sentito un boato e visto una grande nuvola scendere nel canale dei Cantoi de Framont. È corso al Rifugio Carestiato a dare l’allarme e il gestore, componente del Soccorso alpino di Agordo, ha allertato il 118. Quel punto coincide con il rientro della Ferrata Costantini ed è percorso anche al contrario da chi lo sale da Malga Framont per arrivare al Bivacco Ghedini e in cima allasud. ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 100.690 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute… - sole24ore : ?? La #Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del #grano ucraino: lo… - CCGevirtz : RT @sole24ore: Coronavirus, ultimi dati. In Italia 100.690 casi e 105 vittime - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Il grande #caldo dei giorni scorsi si è spostato verso ovest, su #Spagna e #Portogallo. Lì è attesa un'ondata di caldo davv… -

Il Sole 24 ORE

Tantomeno si ha contezza di incidenti avvenuti durante lemanifestazioni o di possibili incolumità per la sicurezza", afferma Claudio Pica , presidente della Fiepet - Confesercenti di Roma e ...Lesulla guerra in Ucraina Biden non è certo un novello Franklin Delano Roosevelt , però il mitico FDR fu impegnato a lungo in un drammatico braccio di ferro contro la Corte suprema . ... Ucraina ultime notizie. Lavrov lascia in anticipo la riunione del G20 Ida Platano sta vivendo un nuovo amore La dama di Uomini e Donne non è stata fin qui troppo fortunata al dating show ...Il campione sloveno della UAE Team Emirates, già a segno ieri e trionfatore nelle ultime due edizioni della Grande Boucle, consolida la maglia gialla con un epico arrivo sull’ascesa finale, ...