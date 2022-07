Torino, assolto da accusa di violenza sessuale: per i giudici fu "indotto da a osare" (Di venerdì 8 luglio 2022) Lei, "un po' sbronza", si era fatta accompagnare alla toilette e aveva tenuto la porta socchiusa; e lui aveva interpretato questo comportamento come "un invito a osare". Sulla base di questa supposizione la Corte d'appello di Torino ha assolto un ventenne dall'accusa di violenza sessuale su una coetanea. I giudici (presidente donna più due consiglieri uomini) hanno ribaltato la sentenza di primo grado, con la quale, nel 2021, al giovane erano stati inflitti due anni, due mesi e venti giorni di carcere. "Il fatto non costituisce reato" per "mancanza di elemento soggettivo". Se ne riparlerà in Cassazione, visto che la procura generale ha presentato un ricorso. La ricostruzione Fu la ragazza, nel maggio del 2019, a denunciare un episodio di qualche giorno prima. I ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 luglio 2022) Lei, "un po' sbronza", si era fatta accompagnare alla toilette e aveva tenuto la porta socchiusa; e lui aveva interpretato questo comportamento come "un invito a". Sulla base di questa supposizione la Corte d'appello dihaun ventenne dall'disu una coetanea. I(presidente donna più due consiglieri uomini) hanno ribaltato la sentenza di primo grado, con la quale, nel 2021, al giovane erano stati inflitti due anni, due mesi e venti giorni di carcere. "Il fatto non costituisce reato" per "mancanza di elemento soggettivo". Se ne riparlerà in Cassazione, visto che la procura generale ha presentato un ricorso. La ricostruzione Fu la ragazza, nel maggio del 2019, a denunciare un episodio di qualche giorno prima. I ...

