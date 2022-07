Tennis, ATP Bastad 2022: Lorenzo Musetti riceve una wild card (Di venerdì 8 luglio 2022) Lorenzo Musetti giocherà il torneo ATP di Bastad. Il Tennista toscano riprenderà la sua stagione dalla terra rossa svedese, dopo che gli organizzatori hanno assegnato una wild card all’azzurro. Musetti è fermo dalla sconfitta nel primo turno di Wimbledon contro l’americano Taylor Fritz. L’obiettivo dell’azzurro in questa parte di stagione è di raccogliere il maggior numero di punti per continuare a crescere in classifica. In queste settimane si giocheranno molti tornei in Europa sulla terra rossa e Musetti vuole essere certamente protagonista. Tennis, BJK Cup 2022: Italia sorteggiata con Svizzera e Canada nel girone delle finali Il principale favorito a Bastad è il norvegese Casper Ruud, campione in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)giocherà il torneo ATP di. Ilta toscano riprenderà la sua stagione dalla terra rossa svedese, dopo che gli organizzatori hanno assegnato unaall’azzurro.è fermo dalla sconfitta nel primo turno di Wimbledon contro l’americano Taylor Fritz. L’obiettivo dell’azzurro in questa parte di stagione è di raccogliere il maggior numero di punti per continuare a crescere in classifica. In queste settimane si giocheranno molti tornei in Europa sulla terra rossa evuole essere certamente protagonista., BJK Cup: Italia sorteggiata con Svizzera e Canada nel girone delle finali Il principale favorito aè il norvegese Casper Ruud, campione in ...

