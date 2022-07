Sophie Codegoni | chissà come reagirà appena saprà cosa è successo al suo ex

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nelle scorse ore si è verificato un evento inaspettato, che riguarda la Vippona del Grande Fratello Vip 6adesso la ex gieffina. Per la fidanzata di Alessandro Basciano sarà senza dubbio una notizia ‘bomba’. Ecco che-Altranotizia-(Fonte: Google)Probabilmente resterà a bocca aperta: la reazione dia quello che èdi recente a un noto personaggio televisivo al momento è imprevedibile., la notizia inaspettata per la ex gieffina La ex gieffina da qualche mese è diventata super popolare. Dopo aver vissuto quasi sei mesi nella casa ...

Simylunamylove : RT @FedericaMontu6: io che veramente una volta feci 15 piani a piedi perché se sto in ascensore inizio a respirare a fatica?? @Sophie_codego… - Frances99991352 : RT @PierriSonja: Buona fortuna Sophie. Ti meriti tutto il meglio che questa vita possa darti ?? @Sophie_codegoni #basciagoni - Rita70324869 : @anna_travaglio @Soleil_stasi @daymelloreal @wendykay1 @Sophie_codegoni @iam_alebasciano La penso come te un'altra… - anna_travaglio : @FrancaPorrino4 @Soleil_stasi @daymelloreal @wendykay1 @Sophie_codegoni @iam_alebasciano Impara a scrivere notte - FrancaPorrino4 : @anna_travaglio @Soleil_stasi @daymelloreal @wendykay1 @Sophie_codegoni @iam_alebasciano Scusa l'oro stanno dalla parte di gialuca -

... con il suo misterioso fidanzato, Carlo, degli amici e degli ex compagni di avventura del GF Vip, tra cui Alessandro Basciano, in consolle, e la compagna. . Ma di Belli nessuna ...... per festeggiare il compleanno, ha organizzato una festa in Puglia a cui hanno partecipato mamma Wendy e tanti amici tra i quali anche gli ex vipponi Alessandro Basciano e. Del ... Alessandro Basciano e Sophie Codegoni lanciano una linea di gioielli L'attore Alex Belli si è espresso sui festeggiamenti di compleanno dell'ex amica Soleil Sorge: 'Sono strafelice per lei, se lo merita' ...Alex Belli scaricato da Soleil si vendica: l’ultimo gesto è clamoroso. La festa di compleanno dell’ex gieffina ha scatenato i commenti Il 5 luglio Soleil Sorge ha tagliato il traguardo dei suoi primi ...