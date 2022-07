Rugby, grande weekend di Test-Match su Sky (Di venerdì 8 luglio 2022) Prosegue, anche su Sky, la grande estate dei Test-Match di Rugby, con in campo le nazionali più forti al mondo tra Europa e Emisfero Sud, compresa l’Italia, che domenica chiuderà il suo tour estivo, e la Nuova Zelanda degli “All Blacks”. Tra domani, sabato 9, e domenica 10 luglio saranno ben cinque gli incontri in Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Prosegue, anche su Sky, laestate deidi, con in campo le nazionali più forti al mondo tra Europa e Emisfero Sud, compresa l’Italia, che domenica chiuderà il suo tour estivo, e la Nuova Zelanda degli “All Blacks”. Tra domani, sabato 9, e domenica 10 luglio saranno ben cinque gli incontri in Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT Rugby, grande weekend di Test-Match su Sky: Prosegue, anche su Sky, la grande estate dei Test-M… - CalcioFinanza : #Rugby, grande weekend di Test-Match su #Sky: in programma 5 gare tra cui la sfida Georgia-Italia e il match degli… - RugbyTreviso_ : RT @Rugbymeet: “I miei amici erano ricchi, avevano tutto e io non avevo niente, e giocavano a rugby, che è lo sport dei nobili; non è un ca… - Rugbymeet : “I miei amici erano ricchi, avevano tutto e io non avevo niente, e giocavano a rugby, che è lo sport dei nobili; no… - sportal_it : Zebre Rugby, un colpo di grande esperienza -