Rinnovo Pavoletti | UFFICIALE | firma col Cagliari fino al 2024

Pubblicità

CagliariCalcio : Pavoletti sino al 2024 ????? ?? - CalcioNews24 : #Cagliari, UFFICIALE il rinnovo di #Pavoletti - ArenaSportiva1 : ?? UFFICIALE: #Cagliari, annunciato il rinnovo di #Pavoletti, accordo fino al 2024 - infoitcultura : Cagliari, il video social del rinnovo di Pavoletti: 'Pavo c'è! 2024' (VIDEO) - AndreaCibyou : RT @CagliariCalcio: Pavoletti sino al 2024 ????? ?? -

Commenta per primo Come riportato sui propri social, il Cagliari ha ufficializzato ildi Leonardo. L'attaccante classe '88 continuerà a vestirà la maglia rossoblù del club sardo fino al 2024."Il Cagliari Calcio comunica ilcontrattuale del calciatore Leonardoche ha sottoscritto con il Club un nuovo accordo sino al 30 giugno 2024. Classe 1988, vanta oltre 130 reti in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Cagliari Calcio, che la prossima stagione disputerà il campionato di serie cadetta, comunica il rinnovo contrattuale del calciatore ex Napoli e Genoa Leonardo Pavoletti che ha sottoscritto con il C ...