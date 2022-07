Reggina e Cosenza | derby calabrese per un ex attaccante dell'Inter

Pubblicità

Cosenza Channel

La prefetturainoltre, riferito all'ex sindaco di Riace ha aggiunto: 'l'obiettivo dell'integrazione è una parola buttata là. Non è improbabile che un domani, se non è già arrivata, verrà la ...... d), Marchizza (1998, DIF, Parma, Udinese), Mercati (2002, CEN, Reggiana, p), Meroni (1997, DIF,), Muldur (1999, DIF, Fenerbahce, Trabzonspor, Galatasaray, ), Oddei (2002, ATT,, p),... Calciomercato: alla Reggina piacciono Gori e Paganini. Parigini al Como Reggina e Cosenza mettono nel mirino lo stesso obiettivo per rinforzare i rispettivi reparti d'attacco. Secondo quanto scrive TrivenetoGoal.it, si profilerebbe un duello tutto calabrese per Karlo Buti ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...