Rai, terribile lutto: se ne è andato all’improvviso (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai si raccoglie proprio in queste ore per il terribile lutto che ha colpito l’azienda: uno dei punti di riferimento è scomparso all’improvviso. Sono ore davvero terribile per la grande azienda televisiva che ha dovuto dare il triste addio ad una persona davvero importante e che per anni è stato un vero punto di riferimento, Leggi su youmovies (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai si raccoglie proprio in queste ore per ilche ha colpito l’azienda: uno dei punti di riferimento è scomparso. Sono ore davveroper la grande azienda televisiva che ha dovuto dare il triste addio ad una persona davvero importante e che per anni è stato un vero punto di riferimento,

Pubblicità

R28445 : Adesso ti dico come combattere questa terribile parzialità: spegni la tv, buttala dal balcone e disdici il canone R… - beppebottero : RT @ItalianPolitics: Al Tg1 Rai #Draghi dice che interessi di Italia e Turchia in #Libia sono gli stessi (...) #Erdogan: 'Mr. Draghi ha det… - Skywalk59735517 : RT @ItalianPolitics: Al Tg1 Rai #Draghi dice che interessi di Italia e Turchia in #Libia sono gli stessi (...) #Erdogan: 'Mr. Draghi ha det… - SanMasso2 : RT @ItalianPolitics: Al Tg1 Rai #Draghi dice che interessi di Italia e Turchia in #Libia sono gli stessi (...) #Erdogan: 'Mr. Draghi ha det… - el100moscow : grey's anatomy è terribile,le serie rai a parte tre son da buttare,i film sui supereroi sono brutti,daredevil meri… -