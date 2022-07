Proporzionale con premio e preferenze Non è affatto male l' idea di Letta

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 8 luglio 2022) Con tutti i problemi che ci sono, soprattutto in ambito economico ed energetico, non comprendiamo come si possa parlare di legge elettorale, ma la politica è anche questa e dunque è giusto occuparsene. Tutto è partito dal segretario... Segui su affaritaliani.it