Omicron, ferie a rischio: ecco il luogo dove ci si contagia di più in vacanza (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ondata di Covid estiva preoccupa gli italiani. Le vacanze sono a rischio? Il nostro Paese ha superato quota 100mila contagi in 24 ore, facendoci fare un passo indietro di cinque mesi. Numeri così alti, infatti, non si vedevano dallo scorso febbraio. A rendere le cose ancor più complicate è il fatto che i casi dichiarati sono di meno rispetto al numero effettivo dei positivi. Molti italiani, infatti, proprio per evitare isolamenti infiniti preferirebbero il tampone fai da te a quello fatto in farmacia. E così mentre i dati ufficiali parlano di 1,1 milioni di contagiati, in realtà si tratterebbe almeno del triplo. Allo stesso tempo sono aumentati anche i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Non fa stare tranquilli, poi, nemmeno l'ultima sottovariante Omicron scoperta, quella indiana, che sarebbe ancora più ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ondata di Covid estiva preoccupa gli italiani. Le vacanze sono a? Il nostro Paese ha superato quota 100mila contagi in 24 ore, facendoci fare un passo indietro di cinque mesi. Numeri così alti, infatti, non si vedevano dallo scorso febbraio. A rendere le cose ancor più complicate è il fatto che i casi dichiarati sono di meno rispetto al numero effettivo dei positivi. Molti italiani, infatti, proprio per evitare isolamenti infiniti preferirebbero il tampone fai da te a quello fatto in farmacia. E così mentre i dati ufficiali parlano di 1,1 milioni diti, in realtà si tratterebbe almeno del triplo. Allo stesso tempo sono aumentati anche i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Non fa stare tranquilli, poi, nemmeno l'ultima sottovariantescoperta, quella indiana, che sarebbe ancora più ...

