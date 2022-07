(Di venerdì 8 luglio 2022) Ciclismo Nicolas vince il titolo europeo nella cronostaffetta mista nella rassegna Under 23 e Juniores ad Anadia, in Portogallo. Davide partecipa all’oro nell’inseguimento a squadre in Nations Cup in Colombia ed ènell’individuale.

... l'Italia schierava anche Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini, più Davide... ha chiuso al 7º posto, con il quartetto azzurro formato anche da Lorenzo, Matilde Vitillo e ... Milesi e Plebani, show in azzurro: due ori e un bronzo con l'Italia su strada e su pista Ciclismo Nicolas vince il titolo europeo nella cronostaffetta mista nella rassegna Under 23 e Juniores ad Anadia, in Portogallo. Davide partecipa all’oro nell’inseguimento a squadre in Nations Cup in ...Dopo tre mesi di stop, il bujese guida il quartetto azzurro in assenza del leader: ottimo segnale in vista di Europei e Mondiali ...