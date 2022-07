Mario Desiati è il vincitore del Premio Strega con Spatriati

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Per la LXXVI edizione del, contrassegnata dall'originalità della sfida fra ben sette finalisti invece della gara fra la consueta cinquina, ha vintocon il libro “”, pubblicato da Einaudi, che ha ottenuto 166 voti: “Non aprirò la bottiglia qui, ma in Puglia, in ricordo degli scrittori della mia terra, a cominciare da Maria Teresa Di Lascia che non poté ritirarla perché morì pochi mesi prima di vincere” ha dichiarato al momento della consegna del più ambito riconoscimento letterario italiano. “Gli “” nel mio dialetto pugliese sono i senza patria, inteso come fuori norma, e i miei due protagonisti sono irregolari o semplicemente giovani” ha spiegato. “Cresceranno insieme, bisticciando come l'acqua e il fuoco, ...