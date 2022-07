Makoumbou Cagliari, è fatta per il franco-congolese: i dettagli (Di venerdì 8 luglio 2022) In arrivo un nuovo acquisto per il Cagliari di Fabio Liverani che è pronto ad accogliere Antoine Makoumbou Nelle ultime ore il nome di Antoine Makoumbou è stato accostato al Cagliari per poi subire notevoli accelerate che hanno portato al buon esito dell’affare. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, è fatta per l’approdo del franco-congolese in Sardegna. Makoumbou arriva dall’NK Maribor, società calcistica slovena. Il giocatore classe 1998 (23 anni) è pronto a diventare un nuovo membro della rosa di Fabio Liverani nel campionato cadetto di Serie B. Il centrocampista si trasferisce in rossoblù per 2 milioni di euro e firmerà un contratto con durata quadriennale. Arriverà in Sardegna giovedì 14 luglio, dopo il preliminare di Champions League. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) In arrivo un nuovo acquisto per ildi Fabio Liverani che è pronto ad accogliere AntoineNelle ultime ore il nome di Antoineè stato accostato alper poi subire notevoli accelerate che hanno portato al buon esito dell’affare. Come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, èper l’approdo del franco-in Sardegna.arriva dall’NK Maribor, società calcistica slovena. Il giocatore classe 1998 (23 anni) è pronto a diventare un nuovo membro della rosa di Fabio Liverani nel campionato cadetto di Serie B. Il centrocampista si trasferisce in rossoblù per 2 milioni di euro e firmerà un contratto con durata quadriennale. Arriverà in Sardegna giovedì 14 luglio, dopo il preliminare di Champions League. L'articolo ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @CagliariCalcio, trovato l'accordo per l'arrivo di #Makoumbou dal @nkmaribor: i dettagli dell'oper… - matteozizola : Carboni confermato Pajac no idem Joao Pedro destino Galatasaray Sorpresa Makoumbou che onestamente non avevo idea… - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Da Franco #Carboni ad Antoine #Makoumbou, con l'intrigo #JoaoPedro sempre in auge: un venerdì c… - MkpoikankeUmoh : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @CagliariCalcio, trovato l'accordo per l'arrivo di #Makoumbou dal @nkmaribor: i dettagli dell'operazione htt… - karda70 : RT @psb_original: Calciomercato Cagliari - Fatta per Makoumbou dal Maribor: i dettagli #SerieB -