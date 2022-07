Maggio sicuro | “Koulibaly non andrà alla Juventus”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 8 luglio 2022) Christian, ex difensore del Napoli, ai microfoni di Febbre a 90, trasmissione in onda su Vikonos Web Radio/Tv, ha parlato del futuro di Kalidoue di quello di Dries Mertens. L’ex terzino azzurro è certo che, nonostante le voci di mercato, il difensore senegalese non proseguirà la sua carriera? “Dispiacerebbe se anchedovesse andare via. Ma se dovesse accadere, non credo proprio che. Spero resti a Napoli e credo dipenda molto dalle mosse della società perché lui è ormai un partenopeo adottivo. Mi auguro resti a vita a Napoli“.Napoli (Getty Images): “Mertens? Fa riflettere il suo possibile addio” Christian ...