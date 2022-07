Locarno 2022: ad Aaron Taylor-Johnson l'Excellence Award Davide Campari (Di venerdì 8 luglio 2022) L'interprete dell'atteso cinecomic Kraven the Hunter, Aaron Taylor-Johnson, approderà a Locarno per l'inaugurazione durante la quale ritirerà l'Excellence Award Davide Campari e introdurrà il film di apertura Bullet Train. Il poliedrico e talentuoso attore inglese Aaron Taylor-Johnson, Golden Globe come miglior interprete non protagonista per Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016), riceverà l'Excellence Award Davide Campari a Locarno 2022. Ll premio gli verrà consegnato la sera del 3 agosto in Piazza Grande, dove presenterà anche il film d'apertura del Locarno Film Festival, Bullet Train ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 luglio 2022) L'interprete dell'atteso cinecomic Kraven the Hunter,, approderà aper l'inaugurazione durante la quale ritirerà l'e introdurrà il film di apertura Bullet Train. Il poliedrico e talentuoso attore inglese, Golden Globe come miglior interprete non protagonista per Nocturnal Animals (Tom Ford, 2016), riceverà l'. Ll premio gli verrà consegnato la sera del 3 agosto in Piazza Grande, dove presenterà anche il film d'apertura delFilm Festival, Bullet Train ...

